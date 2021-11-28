Kar ne zaman nereye yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Peki kar ne zaman yağacak? Kar nereye yağacak?

Meteoroloji hava durumu nasıl?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi hava durumu% Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırıtna (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.