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Ekonomi Kar mı yağacak? | Bu hafta hava nasıl olacak?
Ekonomi

Kar mı yağacak? | Bu hafta hava nasıl olacak?

Kar nereye yağacak? | Yeni hafta öncesinde pek çok kişi havanın nasıl olacağını, yağmur kar yağışı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, kar yağacak mı? | Kar ne zaman yağacak? | Bu hafta yağmurlu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:27:00 -
Kar mı yağacak? | Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? | Yeni hafta öncesinde vatandaşlar havanın hafta boyunca nasıl olacağını araştırıyor. Peki, kar yağacak mı?

Kar mı yağacak? | Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç) ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

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