Kar kütlesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden markete alışveriş yapmak için çıkan Ahmet Demirkıran (80), marketin bulunduğu binaya girerken bir anda binanın üzerinden kat kütlesi marketin tentesinin üzerine düştü.

Karın ağırlığını taşıyamayan tente ise markete girmek üzere olan Demirkıran’ın üzerine düştü. Yaşlı adamın kar kütlesinin altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından tente ve kar kütlesinin altından çıkarılan Demirkıran, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık ve ezikler olduğu tespit edilen Demirkıran, burada yapılan tedavisinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demirkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirkıran’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (İLKHA)