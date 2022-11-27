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Yerel Kar kapattı, yollar 7 saatte açıldı
Yerel

Kar kapattı, yollar 7 saatte açıldı

Hakkari'de merkeze bağlı Konak köyü Zavite mezrasının yolu, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 17:38:00 -
Kar kapattı, yollar 7 saatte açıldı

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan mezradaki besiciler, yolun kardan kapanması nedeniyle küçükbaş hayvanlarını kent merkezine getiremeyince durumu Karayolları 114. Şube Şefliğine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer yaklaşık 1 metreye ulaştığı mezranın yolunda çalışma başlattı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen çalışma yürüten ekipler, 7 saatlik mücadelenin ardından yolu açtı, hayvanların bulunduğu alanın önünü genişletti.

Köy Muhtarı Necmettin Ata, AA muhabirine, köyün rakımının yüksek olması nedeniyle kışın sıkıntı yaşadıklarını, hayvanlarının mahsur kaldığını söyledi.

Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye karayolları ekiplerinin geldiğini belirten Ata, "Karayolları müdürümüze ve ekiplere çok teşekkür ederim. Gelip yolu açtılar. Köyde 60 santimetreye yakın kar yağmış. 300'e yakın küçükbaş hayvanımız var. Sabah hayvanlarımızla yola çıkacağız. Hava şartları iyi olursa 4-5 saatte kente varırız. Kışın olumsuz koşullardan dolayı köyde kalmıyoruz." diye konuştu.

Besici Naif Kılıç da bu kadar yağış beklemediklerini dile getirerek, "Yağıştan sonra telefonla çobanı aradık. Yarım metreyi aşkın kar olduğunu söyledi. Ben de ekiplere teşekkür ediyorum. Köyümüze geldik. Hayvanlarımızı alıp merkeze götüreceğiz. Kışın köylerde hayat zor ama geçimimizi böyle sağlıyoruz." diye konuştu.

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