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Yerel Kar eridi yola kaya parçaları düştü!
Yerel

Kar eridi yola kaya parçaları düştü!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 12:14:00 -
Kar eridi yola kaya parçaları düştü!

Kar kütlelerinin erimeye başlamasıyla Ardahan-Ardanuç kara yoluna irili ufaklı kaya parçaları düştü. Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerdeki kar kütleleri de erimeye başladı.

Karların erimesi nedeniyle Ardahan’ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.
Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak ve karların erimesi nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

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