  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hızlı trenle Avrupa artık kapı komşusu! Türkiye'nin vizyon projesinde sona gelindi

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Nedir, Başvuru Nasıl Yapılır?

"Filistin'i unutmuyoruz" dediler! 520 bin kişi Galata Köprüsü'ne akın etti

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var
Gündem Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi
Gündem

Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Şırnak, Hakkari, Çorum, Bartın, Yozgat, Sivas, Adıyaman, Ağrı, Muş, Kars, Düzce ve Zonguldak'ın ardından Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde Valilikleri de kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Batman Valiliği de il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Daha sonra Tunceli ve Niğde valilikleri de okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.  

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Şırnak, Hakkari, Çorum, Bartın, Yozgat, Sivas, Adıyaman, Ağrı, Muş, Kars, Düzce ve Zonguldak'ta da yarın eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23