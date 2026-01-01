Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Batman Valiliği de il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Daha sonra Tunceli ve Niğde valilikleri de okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Şırnak, Hakkari, Çorum, Bartın, Yozgat, Sivas, Adıyaman, Ağrı, Muş, Kars, Düzce ve Zonguldak'ta da yarın eğitime ara verildiği açıklanmıştı.