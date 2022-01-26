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Yerel Kar bastırdı! 100'e yakın araç yolda kaldı
Yerel

Kar bastırdı! 100'e yakın araç yolda kaldı

Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda aniden bastıran kar yağışı sonrası 100'e yakın araç yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:52:00 -
Kar bastırdı! 100'e yakın araç yolda kaldı

Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 kara yolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümünde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran Kar Yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti.

Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere 100'e yakın araç yolda kaldı. Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.

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