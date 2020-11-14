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Kadın - Aile Kapuska nasıl yapılır? | Beyaz lahana yemeği tarifi
Kadın - Aile

Kapuska nasıl yapılır? | Beyaz lahana yemeği tarifi

Beyaz lahanadan nasıl yemek yapılır? | Kış aylarının olmazsa olmaz yemeklerindendir kapuska. Peki, kapuska nasıl yapılır? | Beyaz lahana yemeği tarifi | Kapuska gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:58:00 -
Kapuska nasıl yapılır? | Beyaz lahana yemeği tarifi

Kapuska için hangi malzemeler gerekiyor? | Beyaz lahana yemeği yapmak isteyenler 'Kapuska nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, beyaz lahana yemeği nasıl yapılıyor?

Beyaz lahana yemeği tarifi

Malzemeler:

  • Orta boy beyaz lahana
  • 1 adet soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • 2 su bardağı sıcak su

Kapuska nasıl yapılır?

Beyaz lahanayı yıkayıp doğrayın.

Soğanı da küp küp doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın.

Ardından soğanı ekleyip kavurun.

Soğanın üzerine kıymayı ekleyip kavurun.

Kıyma suyunu çekince salçayı ilave edin.

Lahanayı ve suyu ekleyin.

Lahanalar yumuşayınca baharatları ilave edin.

Lahanalar iyice yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.

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