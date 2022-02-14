Kaplumbağa bile CHP’li Ekrem’den hızlı! Bir soruya tam 3 yıl sonra cevap vermişler!

Son yapılan yerel seçimler öncesi “İBB’de israf yapılıyor ve israfa son vereceğiz’ diyen Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden itibaren en büyük israfa kendisi imza atmıştı.

AK Partili Kübranur Uslu 3 yıl önce yapılan israfı sormuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İmamoğlu’nun işbaşı yaptığı günden sonra belediyeye ait iştirak şirketlerindeki değişikliğe yönelik o dönem bir soru önergesiyle soru sormuştu.

“İştirak şirketlerin yönetim kurulu yüzde 30 nede artırıldı, maliyetleri nedir?”

Bugün sosyal medya hesabından İBB’den kendisine gelen cevaba ilişkin konuşan AK Partili Kübranur Uslu, şunları söyledi:

“Bugün bir yazı aldım. 3 yıl sonra ilk defa verdiğim soru önergelerinden birine İBB’den cevap geldi. Tek cümle de olsa, soruların karşılığı olmasa da yine de 3 yılın ardından bu gerçekten İBB için büyük bir adım. Temmuz ayında verdiğim bir soru önergesiydi. Bildiğiniz gibi seçimden önce ‘İBB’de israf var’ söylemleri vardı fakta seçimden sonra yapılan ilk işlerden birisi İBB iştiraklerindeki üye sayılarında yüzde 30 artırmak olmuştu. Bizler de bunu sorduk… Bu kişilerin maliyetlerini, maaşlarına ek olarak bir takım özlük haklarıyla birlikte oldukça fazla… Bu artırma sebepleri nedir? Kişilerin maliyeti nedir?”

3 yılın ardından İBB’den tek cümlelik cevap verilmiş

İBB’ye ait iştirak şirketlerin yönetim kurullarına Millet İttifakı’na ait partilerde görev alan ya da aday olan isimlerin getirildiğine dikkat çeken Kübranur Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yönetim kurulundaki kişilerin Millet İttifakı’na ait partilere mensup kişiler olduğunu görüyoruz. Yüzde 30 arttırma sebebi Millet İttifakı’na yer açmak için mi yapılmıştır? Partilerde görev almış, aday olmuş kişilerin İBB’nin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğunu görüyoruz. Biz İBB’ye bu soruları sorduk ve gelen cevap ‘Yönetim Kurulu üyelerimizin listesi internet sitesinde mevcuttur.’ minvalinde tek cümlelik bir cevap geldi. Zaten onu biliyoruz ancak bizim sorduğumuz sorular bundan daha fazlasıydı.”

İstanbullulara şikayet etti

Kübranur Uslu, İBB’ye yönelik eleştirisini şu sözlerle tamamladı:

“3 yılın ardından en azından bu cevap geldi. Bu hızla giderse İBB, 3 yılda bir soruya cevap gelmişse kalan 2 yılda bu hızla ve oranla kalan sorularımızın cevaplanması pek de mümkün görünmüyor. Bu durumu da İstanbulluların takdirine bırakıyorum.”



