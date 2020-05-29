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Yaşam

Kaplıcalar ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Kaplıcalar ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile kapatılan işletmelerin açılış tarihi belli oldu. Haziran ayı ile normalleşme sürecine giren ülkemizde kaplıca ve yüzme havuzlarının ne zaman açılacağı de netleşti. İşte Kaplıcalar ve yüzme havuzlarının açılış tarihi...

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:40:00 -
Kaplıcalar ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Kaplıcalar ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi gününden itibaren kafe, restoran ve eğlence mekânlarının açılacağını söyledi.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

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