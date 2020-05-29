Kaplıcalar ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile kapatılan işletmelerin açılış tarihi belli oldu. Haziran ayı ile normalleşme sürecine giren ülkemizde kaplıca ve yüzme havuzlarının ne zaman açılacağı de netleşti. İşte Kaplıcalar ve yüzme havuzlarının açılış tarihi...