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Gündem Kaplan'dan Türkiye'yi oraya buraya yakıştıranlara tepki!
Gündem

Kaplan'dan Türkiye'yi oraya buraya yakıştıranlara tepki!

Koronavirüs sonrası yeni bir dünya düzeni kurulacağını söyleyen yazar Yusuf Kaplan, "Türkiye ABD ve AB'nin de, Rusya ve Çin'in de uydusu olamaz. Geçiş sürecinde normal ve eşit ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Korona sonrasında, yeni bir dünya kurulacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:52:00 -
Kaplan'dan Türkiye'yi oraya buraya yakıştıranlara tepki!

Son dönemde Türkiye'deki televizyon programlarında Türkiye'nin dünyadaki yerine ilişkin kiminle ittifak kurmalı? sorusu temelinde ABD, Avrupa, Rusya ya da Çin'in yanında olunmalı şeklindeki görüşlere tepki gösteren yazar Yusuf Kaplan, koronavirüs sonrası yeni bir dünya kurulacağını söyleyerek Türkiye'nin kilit bir rol oynayacağını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kaplan, "Türkiye ABD ve AB'nin de, Rusya ve Çin'in de uydusu olamaz. Geçiş sürecinde normal ve eşit ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Korona sonrasında, yeni bir dünya kurulacak. Türkiye, kendini bilecek, kendini bulacak, kendi olacak ve yeni bir dünyanın kurulmasında kilit rol oynayacak." dedi.

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