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Yerel Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı
Yerel

Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 09:01:00 -

İzmir’in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu.

Olay, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu. İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Yorumlar

Akşehirli

Bunalım mı?!?!?! Bunalan camiye dua etmeye gelir bu ne yapmaya çalışmış acaba?!?!?!

Osman GENÇ

Hz. Ömer böyle bir durumda acaba ne yapardı?
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