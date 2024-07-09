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Spor Kapış kapış gitti! Arda Güler bir kez daha zirvede
Spor

Kapış kapış gitti! Arda Güler bir kez daha zirvede

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:16:00 -
Kapış kapış gitti! Arda Güler bir kez daha zirvede

Eskişehir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını takip eden futbolseverler forma satışlarını arttırarak esnafın yüzünü güldürdü. Arda Güler'in forması en çok tercih edilen formalardan biri oldu.

Eskişehir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını takip eden futbolseverler forma satışlarını arttırarak esnafın yüzünü güldürdü. Arda Güler'in forması en çok tercih edilen formalardan biri oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de birçok vatandaş milli takımın EURO 2024 maçını takip etti. Bununla birlikte milli takımın forma satışlarında artış görüldü. Son zamanlarda Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden ve golleriyle adını sık sık duyuran Arda Güler' in milli takım forması yoğun ilgi gördü.

Forma satışlarının oldukça arttığını, en çok Arda Güler formasının tercih edildiği söyleyen spor malzemeleri esnaf Betül Başkaya “Milli maçlar forma satışlarımızı yüzde 50'den fazla etkiledi. Normalde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eskişehir spor daha fazla satılırken şu anda milli takım forması hepsini ikiye katladı. Genelde küçük çocuklar yabancı takım formalarını tercih ediyordu. Arda Güler'in Real Madrid formasını istiyorlardı ya da Ronaldo formasını alıyordular. Şu an ise Arda Güler'in milli takım formasını istiyorlar. Arda Güler forması geldiği gibi bitiyor, her yaş grubundan en çok sorulan formalar arasında yerini aldı” dedi.

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