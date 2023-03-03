Kapıkule’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tırı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kullanılan yeni nesil teknolojik sistemler aracılığıyla kontrolden geçirdi.

Kontrol esnasında aracın altında şüphe uyandıran şeffaf renkli paketler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli araç ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. Söz konusu aracın x-ray sırasına girmek yerine veterinerlik kontrolüne tabi araçların bulunduğu yere yönelerek bu alana park etmesi ekiplerin dikkatini çekti.

Araç dorsesinin altında bir şahsın bulunduğunu fark eden ekipler, araca doğrudan müdahalede etti. Fiziki olarak ve kapalı devre kamera sistemleriyle izlenen araç şoförü ve beraberindeki şahsın gümrüklü sahanın dışına çıkmaya çalıştığı görüldü.

Bunun üzerine araç, ekipler tarafından detaylı şekilde aranmaya başlandı. Yapılan kontroller neticesinde aracın önceden şüpheli olarak belirlenen bölgesinde 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucuya el konulurken, şüpheli iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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