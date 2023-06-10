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Yerel Kapıkule’de milyonluk kaçakçılık operasyonu!
Yerel

Kapıkule’de milyonluk kaçakçılık operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:08:00 -
Kapıkule’de milyonluk kaçakçılık operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen operasyonda toplam 1 milyon Tük lirası değerinde elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

Sırbistan’dan İstanbul’a geleceği belirlenen ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen yolcu otobüsü ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrasındaki x-ray görüntüleri görüntüler incelendiğinde aracın doğal boşluklarında, olmaması gereken şekilde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı. Gerçekleştirilen arama neticesinde 1200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak eşyaların 1 milyon Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.

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