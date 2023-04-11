Kapıkule’de kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamı ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir araç, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen hedefleme çalışmalarında şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğunun görülmesi üzerine, araç arama hangarına alınarak fiziki arama başlatıldı.



Detaylı şekilde kontrole tabi tutulan aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara zulalanmış çok sayıda bilgisayar ile bilgisayar aksamının gizlendiği tespit edildi. Diğer taraftan sürücü bölgesinin aranmasıyla birlikte koltukların altı, arkası ve araç torpidosuna gizlenmiş vaziyette eşyalar olduğu görüldü.



Yürütülen operasyon sonucu toplam 46 adet laptop bilgisayar, 285 adet bilgisayar kasası, 250 adet işlemci ve 457 adet şarj adaptörü ele geçirildi. Yakalanan cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken, olaya dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.