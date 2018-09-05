Kapıcı değil suç makinesi! Apartman sakinleri şokta

'Silahlı gasp ve yağma' suçlarından tutuksuz yargılanan İrfan Tanış'ı mahkeme, 71 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İrfan Tanış'ın, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığını saptadı.

Adrese giden ekipler, Tanış'ı çalıştığı apartmanın önünde yakaladı. Emniyete götürülen İrfan Tanış, işlemlerinin ardından, cezaevine götürüldü.