Kapıcı değil suç makinesi! Apartman sakinleri şokta
Adana'da, 'silahlı gasp ve yağma' suçlarından 71 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan azılı suçlu İrfan Tanış, bir aile apartmanında kapıcılık yaparken yakalandı.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:08
'Silahlı gasp ve yağma' suçlarından tutuksuz yargılanan İrfan Tanış'ı mahkeme, 71 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İrfan Tanış'ın, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığını saptadı.
Adrese giden ekipler, Tanış'ı çalıştığı apartmanın önünde yakaladı. Emniyete götürülen İrfan Tanış, işlemlerinin ardından, cezaevine götürüldü.
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