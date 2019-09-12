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Kapı Sistemleri Mümessillik San. ve Tic. LTD. ŞTİ’nden rektöre ziyaret

Üniversite, iş dünyası ve kent etkileşimine örnek teşkil eden uygulamalara imza atan Trakya Üniversitesi, sanayi sektörüyle buluşmaya devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Kapı Sistemleri Mümessillik San. ve Tic. LTD. ŞTİ’nden rektöre ziyaret

Üniversite, iş dünyası ve kent etkileşimine örnek teşkil eden uygulamalara imza atan Trakya Üniversitesi, sanayi sektörüyle buluşmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Edirne OSB firmalarından Kapı Sistemleri Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti İdari Müdürü Mesut İdin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti. İş birliklerine yönelik görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık ve Makine Mühendisi Ahmet Başak da hazır bulundular.


Trakya Üniversitesi ile daha önce dört kez gerçekleşen ve Ar-Ge Destek Programları, OSB-Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Linkinin Kurulması, TGB’lerde geliştirilen prototiplerin OSB’lerde ve sanayi işletmelerinde üretilmesi, KOSGEB AR-GE İnovasyon projesinin desteklenmesi ve Trakya TGB’de AR-GE şirketi kurulması konularının görüşüldüğü ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, göreve geldikleri günden itibaren iş dünyasının da içinde olacağı projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek “Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği sayesinde ülkemizin kalkınmasının daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Sanayicilerimizden gelecek her türlü talebe ve atılacak adımlara olumlu bakıyoruz. Üniversite-Sanayi iş birliğine katkı sunacak yeterlilik ve tecrübeye sahibiz. Edirne’de sanayinin gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.


Üniversite sanayi iş birliğini kendilerinin de çok önemsediğini ifade eden iş adamı Mesut İdin, “Geliştirdiğimiz yenilikçi kapı çözümleriyle dünyada bilinen, izlenen aranılan Türk markası olma vizyonu taşıyoruz. Trakya Üniversitesinin imkanlarının bizlerin gelişimine katkı sunacak düzeyde olduğunu biliyoruz. Üniversitemizden alacağımız destek ile daha da iyi işler yapabiliriz. Destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun Mesut İdin’e hediye vermesinin ardından iyi niyet temennileriyle son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
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