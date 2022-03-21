Kapatın bu bataklıkları! Alkollü mekanda 'türkü' kavgası

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Alkollü gece mekanları birer bataklık olarak faaliyetlerini sürdürürken, bir haber de İstanbul Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki türkü bardan geldi.

Olay Cumartesi akşamı yaşandı. İddiaya göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü okudu. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.

Alkolün etkisi ile birbirlerine girdiler!

Azad Doğanay'ın tepkilere karşın türküyü okuması kavganın fitilini ateşledi. Sözlü tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla bacağından yaralandı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Hacı Ö. (32) "Kasten yaralama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay yaşandığı Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, alkollü mekanda sık sık bu olayların yaşandığını söyleyerek isyan etti.