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Kapasitesini artıracak satışlarını katlayacak! Kardemir’de kârlı dönem

Yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kâr elde eden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (KARDEMİR) kapasitenin artırılmasına dönük çalışmalarının sonuna gelindi. Genel Müdür Hüseyin Soykan, “Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:23
Kapasitesini artıracak satışlarını katlayacak! Kardemir’de kârlı dönem

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, “Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz” dedi.

Sağladıkları başarıda ortakların, yönetimin ve çalışanların katkısının büyük olduğunu vurgulayan Soykan şu bilgileri verdi:

-Şirketimiz, 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre 170 milyon 159 bin 626 lira net kâr elde etti.

-Satış gelirleri 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarı ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştı.

-Birçok etkene rağmen kârlılığımızı devam ettirdik. Kapasite artışı için birçok üretim alanımızın faaliyetlerini durdurmamıza rağmen yüksek üretim tonajları yakalandı. Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz.

-4. yüksek fırın, çelikhane ile kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde devam eden kapasite artışı çalışmasının ekim sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımlarla üretimde gerçekleştirilecek artış, gelecek yılki mali rakamlara iyi yönde yansıyacaktır.

-Ayrıca çelik üretim kapasitesi ilk etapta 2,9 daha sonra ise 3,5 milyon tona ulaşacak.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:23
  1. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan
  2. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)

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