Kapanan yolda perde açıldı! Karla mücadelede son durum
Yerel

Kapanan yolda perde açıldı! Karla mücadelede son durum

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kapanan yolda perde açıldı! Karla mücadelede son durum

Malatya-Sivas hattında yoğun kar ve tipinin yol açtığı ulaşım kesintisi kontrollü geçişlerle aşılmaya başlandı. Ekiplerin aralıksız çalışması sayesinde trafiğin kademeli olarak akışa döndüğü, sürücülerin ise dikkatli seyretmesi gerektiği vurgulandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Malatya'nın Hekimhan ve Sivas'ın Kangal ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda zincirli araçların geçişine izin veriliyor.

Tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor.

Malatya-Sivas kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılırken bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

