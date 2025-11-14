  • İSTANBUL
Gündem Şam'da şiddetli patlama
Gündem

Şam'da şiddetli patlama

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama meydana geldi.

Suriye medyasından gelen bilgilere göre, Mezze semtinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle arka arkaya üç patlama meydana geldi. Suriye medyasında üç katlı bir binaya füze isabet ettiği ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail basını: Hizbullah, Devrim Muhafızları ve İslami Cihad'ın üst düzey üyelerinin yaşadığı Şam, El-Mazzeh’deki bina vuruldu. Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

 

Tug

Dünyadaki tek " Billy" zorba devlet ABD , kendi icadı ; terör örgütlerini /lejyonerlerini kullanarak , Suriye yi karıştırma peşinde
