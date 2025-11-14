Şam'da şiddetli patlama

Suriye medyasından gelen bilgilere göre, Mezze semtinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle arka arkaya üç patlama meydana geldi. Suriye medyasında üç katlı bir binaya füze isabet ettiği ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail basını: Hizbullah, Devrim Muhafızları ve İslami Cihad'ın üst düzey üyelerinin yaşadığı Şam, El-Mazzeh’deki bina vuruldu. Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.