  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Gündem Balıkesir Sındırgı'da 4.4 deprem
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da 4.4 deprem

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 deprem büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 15 Kasım 2025 tarihinde, Türkiye saati ile 11:46'da kaydedildi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. AFAD, sarsıntının yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı belirtildi.

AFAD duyurdu: 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: 4.5 büyüklüğünde deprem

Gündem

AFAD duyurdu: 4.5 büyüklüğünde deprem

Sındırgı’daki sarsıntı perdeyi aralıyor!
Sındırgı’daki sarsıntı perdeyi aralıyor!

Yerel

Sındırgı’daki sarsıntı perdeyi aralıyor!

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Yerel

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23