Balıkesir Sındırgı'da 4.4 deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 deprem büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 15 Kasım 2025 tarihinde, Türkiye saati ile 11:46'da kaydedildi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. AFAD, sarsıntının yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı belirtildi.