Kültür - Sanat Kültür hazineleri geri dönüyor! Türkiye’ye 13 binin üzerinde eser iade edildi
Kültür - Sanat

Kültür hazineleri geri dönüyor! Türkiye’ye 13 binin üzerinde eser iade edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kültür hazineleri geri dönüyor! Türkiye’ye 13 binin üzerinde eser iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2002’den bu yana toplam 13 bin 377 kültür varlığının Türkiye’ye kazandırıldığını açıkladı. Bakan, eserlerin geri dönüşünün kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımla 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. Ersoy paylaşımında, "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız. Galata Kulesi’nin eşsiz silueti üzerinde dün akşam güçlü bir mesaj verdik: Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız! Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ’evlerine döndürmek’ için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018’den bu yana 9.062, 2002’den bu yana ise 13.377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1.149, 2025’te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım.14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun " ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi’nde kaçakçılığa karşı mesaj

14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Galata Kulesi’nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla güçlü bir farkındalık mesajı verildi. Kültür varlığı kaçakçılığına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.Bakanlığın son yıllarda yürüttüğü yoğun diplomasi ve takip çalışmaları kapsamında binlerce eser Türkiye’ye geri kazandırıldı. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelede uluslararası iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. 

