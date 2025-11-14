  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza
Dünya İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takındığını söyledi. Siyonist köpek Washington’un Arap ülkeleriyle yaptığı silah anlaşmalarının İsrail’in bölgesel üstünlüğünü etkilemeyeceğini söylerken, Türkiye’nin F-35 tedarikine ise açık şekilde karşı çıktı.

Leiter, Jerualem Post gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi.

Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu.

"ERDOĞAN KAVGACI"

Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı "düşmanca ve kavgacı" bir tavır takındığını dile getirdi.
Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Leiter, "Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi." iddiasına bulundu.

Leiter, ABD ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in "bölgedeki askeri üstünlüğüne" zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz." ifadesini kullandı. (.timeturk)

Büyükelçi Leiter, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme potansiyeline ilişkin İsrail'in pozisyonunu açıkça dile getirdi. İsrail'in bu konudaki tercihini ve endişelerini ABD'li muhataplarına ilettiğini vurgulayan Leiter, konuya ilişkin net ifadeler kullandı.

"Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz" diyen Leiter, bu duruşun gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Bunun mevcut zamanda yapıcı olduğunu düşünmüyoruz." Büyükelçi, İsrail'in pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna göre kendi kararını vereceğini" sözlerine ekledi.

Stratejik önem ve düşmanca tutum

Leiter, Türkiye ile ilişkiler ve ABD'nin Ankara ile olan bağı konusunda daha geniş bir değerlendirme de yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "düşmanca ve saldırgan bir tutum içerisine girmekle" nitelendiren Büyükelçi, buna rağmen Türkiye'nin coğrafi ve askeri öneminin farkında olduklarını belirtti.

"Türkiye'nin ABD için stratejik önemini anlıyoruz," diyen Leiter, "NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada bulunuyor. Buna meydan okumuyoruz," şeklinde konuştu. Leiter, İsrail'in güvenlik zorunlulukları ile Ankara'nın Batı stratejisindeki yerinin uzlaştırılması ve "bu konu üzerinde uygulanabilir, pratik bir ilişki geliştirilmesi" gerektiğini savundu.

Arap ülkelerine silah satışı endişe yaratmıyor

Röportajda, ABD'nin Suudi Arabistan'a olası bir F-35 satışı da dahil olmak üzere diğer Arap ülkelerine yönelik silah anlaşmaları da gündeme geldi. Büyükelçi Leiter, bu tür gelişmelerin İsrail'de bir endişe kaynağı olmadığını ve İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün" korunduğuna inandığını belirtti.

Leiter, "İsrail'in niteliksel üstünlüğünün tehlikeye gireceğine dair hiçbir gösterge yok," dedi ve bölgedeki her yeni silah paketinden dolayı kaygılanmadıklarını ifade etti. Büyükelçi, "Korku içinde yaşamıyoruz," diyerek, İsrail'in askeri kapasitesine ve ABD ile olan stratejik ilişkisine duyduğu güveni vurguladı. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23