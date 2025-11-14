İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

Leiter, Jerualem Post gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi.

Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu.

"ERDOĞAN KAVGACI"

Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı "düşmanca ve kavgacı" bir tavır takındığını dile getirdi.

Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Leiter, "Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi." iddiasına bulundu.

Leiter, ABD ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in "bölgedeki askeri üstünlüğüne" zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz." ifadesini kullandı. (.timeturk)

Büyükelçi Leiter, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme potansiyeline ilişkin İsrail'in pozisyonunu açıkça dile getirdi. İsrail'in bu konudaki tercihini ve endişelerini ABD'li muhataplarına ilettiğini vurgulayan Leiter, konuya ilişkin net ifadeler kullandı.

"Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz" diyen Leiter, bu duruşun gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Bunun mevcut zamanda yapıcı olduğunu düşünmüyoruz." Büyükelçi, İsrail'in pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna göre kendi kararını vereceğini" sözlerine ekledi.

Stratejik önem ve düşmanca tutum

Leiter, Türkiye ile ilişkiler ve ABD'nin Ankara ile olan bağı konusunda daha geniş bir değerlendirme de yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "düşmanca ve saldırgan bir tutum içerisine girmekle" nitelendiren Büyükelçi, buna rağmen Türkiye'nin coğrafi ve askeri öneminin farkında olduklarını belirtti.

"Türkiye'nin ABD için stratejik önemini anlıyoruz," diyen Leiter, "NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada bulunuyor. Buna meydan okumuyoruz," şeklinde konuştu. Leiter, İsrail'in güvenlik zorunlulukları ile Ankara'nın Batı stratejisindeki yerinin uzlaştırılması ve "bu konu üzerinde uygulanabilir, pratik bir ilişki geliştirilmesi" gerektiğini savundu.

Arap ülkelerine silah satışı endişe yaratmıyor

Röportajda, ABD'nin Suudi Arabistan'a olası bir F-35 satışı da dahil olmak üzere diğer Arap ülkelerine yönelik silah anlaşmaları da gündeme geldi. Büyükelçi Leiter, bu tür gelişmelerin İsrail'de bir endişe kaynağı olmadığını ve İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün" korunduğuna inandığını belirtti.

Leiter, "İsrail'in niteliksel üstünlüğünün tehlikeye gireceğine dair hiçbir gösterge yok," dedi ve bölgedeki her yeni silah paketinden dolayı kaygılanmadıklarını ifade etti. Büyükelçi, "Korku içinde yaşamıyoruz," diyerek, İsrail'in askeri kapasitesine ve ABD ile olan stratejik ilişkisine duyduğu güveni vurguladı.