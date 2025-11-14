Çin: Japonya’nın yeni Başbakanı’na 'yok olur' dedi altını çizdi!... Pekin'i alarma geçirdi! Çin'i kızdırdı

Japonya’nın yeni başbakanı Sanae Takaichi geçen Cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada şöyle demişti!

Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Tayvan Boğazı’ndaki bir çatışmanın Japonya için “varoluşsal tehdit” oluşturacağını söyleyip gerekirse güç kullanabileceklerini açıklaması Pekin’de alarm yarattı. Çin Dışişleri Bakanlığı: “Tokyo İkinci Dünya Savaşı savaş suçlarıyla tam olarak yüzleşmedi. Japonya, Tayvan konusunda ateşle oynamayı bırakmalıdır. Ateşle oynayanlar, o ateşte yok olacaktır.”

“Eğer savaş gemileri kullanılır ve diğer silahlı eylemler devreye girerse, bu her açıdan Japonya’nın varlığını tehdit eden bir durum haline gelebilir. Tayvan çevresinde yaşanacak böyle bir durumun ‘hayatta kalmayı tehdit eden bir senaryo’ haline geldiğini kabul etmeliyiz.”

Japonya Başbakanı’nın “bölgesel tehditler karşısında gerektiğinde kuvvet kullanabileceklerini” söyleyerek Tayvan üzerinden Çin’e açık mesaj vermesi, Tokyo’nun geleneksel savunmacı çizgisinden belirgin bir kopuş anlamına geldi.

Japonya’nın son savunma beyaz kitabında da yalnızca savunma değil, “karşı hamle kapasitesinin” geliştirilmesi hedeflenmiş; askeri harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın %2’sinin üzerine çıkarılacağı duyurulmuştu. Tüm bu sinyaller, Tokyo’nun bölgesel güç dengelerinde daha iddialı bir pozisyona yöneldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyordu.

Pekin’den sert diplomasi: “Ateşle oynayan o ateşte yok olur”

Açıklamanın ardından Pekin’in tepkisi gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ve tüm diplomatik misyonları üzerinden yayımlanan ortak metinlerde, Japonya’ya yönelik alışılmadık derecede sert bir dil kullanıldı.

Açıklamada Tokyo’nun “İkinci Dünya Savaşı savaş suçlarıyla tam olarak yüzleşmediği” vurgulanarak, Japonya’nın “Çin’in içişlerine müdahaleden derhal vazgeçmesi” istendi.

Çin’in mesajı açık bir uyarı içeriyordu:

“Japonya Tayvan konusunda ateşle oynamayı bırakmalıdır. Ateşle oynayanlar, o ateşte yok olacaktır.”

Şok yaratan sözler: “Japonya’nın başkonsolosu çizgiyi aştı”

Gerilimi daha da tırmandıran çıkış ise Japonya’nın Çin Başkonsolosu’ndan geldi. Pekin’deki diplomatik çevreleri bile şaşkına çeviren açıklamada konsolos, kendi başbakanını hedef alarak, “Bize bir an bile tereddüt etmeden saldıran o kirli boynu kesmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.