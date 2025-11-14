  • İSTANBUL
Dünya ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıyın" çağrısı
Dünya

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine "Gazze’deki soykırımı tanıyın" çağrısı

ABD’de aralarında Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib’in de bulunduğu 20 Temsilciler Meclisi üyesi, İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı “soykırım suçu işlediğini” resmen tanıma çağrısı yapan bir karar tasarısını Kongre’ye sundu.

ABD Kongresi'nde, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak tanıması yönünde bir karar tasarısı gündeme geldi.

TLAİB’DEN TARİHİ ÇAĞRI

Kongrenin Filistin asıllı tek üyesi olan Demokrat Partili Rashida Tlaib tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarının detayları paylaşıldı. Tlaib, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek."

TASARININ İÇERİĞİ

20 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin imzasını taşıyan tasarı, ABD yönetimine iki temel çağrıda bulunuyor:

  1. Resmi Tanıma: İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğinin ABD tarafından resmi olarak tanınması.

  2. Yasal Yükümlülük: Soykırımı önlemek ve cezalandırmak amacıyla derhal harekete geçilmesi; bu tedbirlerin içinde İsrail'e silah transferlerinin durdurulmasının da yer alması.

Tasarıya imza atan diğer önde gelen Demokrat üyeler arasında Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley gibi ilerici isimler bulunuyor.

 

