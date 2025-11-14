  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza
Dünya Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi: Moskova Kiev'i suçladı, gündem oldu!
Dünya

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi: Moskova Kiev'i suçladı, gündem oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi: Moskova Kiev'i suçladı, gündem oldu!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üst düzey bir hükümet yetkilisine yönelik Ukrayna'nın suikast planını engellediğini açıkladı. Ülkede skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Moskova Kiev'i ülkenin diğer bölgelerinde de benzer operasyonlar planlamakla suçladı. Skandalların biri bitiyor biri başlıyor. suikastler Ülkede gündemdeki yerini koruyor!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı açıklamada, ismini açıklamadığı üst düzey bir hükümet yetkilisine yönelik Ukrayna'nın suikast planını engellediğini duyurdu ve Kiev'i ülkenin diğer bölgelerinde de benzer operasyonlar planlamakla suçladı.

Şarku'l Avsat'ın Reuters'ten aktardığı habere göre açıklamada, Ukraynalıların, Moskova'daki aile mezarlığına yaptığı ziyaret sırasında bir yetkiliyi öldürmeyi planladığı belirtildi.

Reuters bu haberleri bağımsız olarak doğrulayamadı, ancak Ukrayna, Şubat 2022'de Rus işgalinin başlamasından sonra Rusya içindeki askeri ve diğer yetkilileri hedef alıyor.

Diğer yandan yerel yetkililere göre, bu sabahın erken saatlerinde Ukrayna'nın başkentinde füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen büyük bir Rus saldırısı yaşandı. Saldırıda birçok bölge etkilendi ve bir kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün gece 200'den fazla Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü açıkladı.

Öte yandan İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" grubu ülkelerinin savunma bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Vautrin, burada düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği müddetçe devam edecek." dedi.

E5'ten o ülkeye müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız açıklaması bomba gibi düştü! Destek hamlesi, ilgili gelişme
E5'ten o ülkeye müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız açıklaması bomba gibi düştü! Destek hamlesi, ilgili gelişme

Dünya

E5'ten o ülkeye müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız açıklaması bomba gibi düştü! Destek hamlesi, ilgili gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!
Dünya

Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine ..
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23