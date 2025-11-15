  • İSTANBUL
Avrupa'yı ayağa kaldıran bomba alarmı! Tamı tamına 450 kilo

Almanya’nın Nürnberg kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 450 kiloluk ABD yapımı bomba, inşaat çalışmaları sırasında bulundu. Bomba imha edilene kadar 21 bin kişi kapı kapı dolaşılarak tahliye edildi ve semt tamamen boşaltıldı. Uzman ekiplerin başarılı çalışması sonrası bölge yeniden açıldı, panik yaşayan vatandaşlar evlerine döndü.

Nürnberg'in Grossreuth semtinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı bombaya rastlandı.

KAPI KAPI DOLAŞARAK VATANDAŞLAR UYARILDI

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için polis ve ekipler akşam saatlerinden itibaren kapı kapı dolaşarak vatandaşları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı; boş daireler işaretlendi, yollar kapatıldı ve hoparlörlerle duyurular yapıldı. Grossreuth semtinde 800 metrelik alan tamamen boşaltıldı ve 21 bin kişi tahliye edildi. Bu tahliye, Nürnberg'de savaş kalıntısı bir bomba için bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye olarak kayıtlara geçti. Geniş kapsamlı tahliye operasyonu gece saatlerinde tamamlandı.

BOMBA TAM 450 KİLOGRAM

Kent yönetimi, yaklaşık 450 kilogramlık bombanın uzman ekipler tarafından saat 03.30'da güvenli şekilde imha edildiğini açıkladı. Operasyonda yaklaşık 500 itfaiyeci, 250 sağlık ve kurtarma görevlisi, 60 teknik yardım kuruluşu (THW) personeli ve 100'den fazla polis görev aldı.
Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge yeniden açıldı ve vatandaşların evlerine dönmelerine izin verildi.

