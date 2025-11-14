  • İSTANBUL
Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, hırsızlıktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP içinden yükselen “delil yok” çıkışlarına tepki gösteren Yarkadaş, dosyada resmi kayıtlara giren bilgilerin bulunduğunu söyledi. Bakırköy’deki Capacity AVM’den 5 milyon dolar, Şişli’deki özel bir hastaneden ise 10 milyon dolar talep edildiğine yönelik tespitlerin iddianamede yer aldığını vurguladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber TV canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı geçen çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ve iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’lilerin iddianameyi “delil yok” diyerek eleştirmesine sert çıkan Yarkadaş, “Delil koyun, delil koyun diyorlar. Koymuşlar işte” ifadelerini kullandı.

"CAPACITY AVM'DEN 5 MİLYON DOLAR"

Yarkadaş, soruşturma kapsamında Bakırköy’deki Capacity Alışveriş Merkezi’nden 5 milyon dolar talep edildiğini öne sürdü. Gazeteci, “Bakırköy Capacity AVM’den 5 milyon dolar istemişsiniz. Bu delil değil mi?” diyerek iddianamenin ciddi deliller içerdiğini vurguladı.

"ŞİŞLİ'DEKİ HASTANEDEN 10 MİLYON DOLAR İSTENDİ"

Yarkadaş’ın paylaştığı bir diğer iddia, Şişli’de faaliyet gösteren özel bir hastaneden 10 milyon dolar talep edilmesi oldu. Bu talebin iddianamede yer alan telefon kayıtları, mesaj trafiği ve tanık ifadelerine dayandığını belirten Yarkadaş, bazı CHP’lilerin “delil yok” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İDDİANAME HAFİFE ALINMAMALI

Barış Yarkadaş, iddianamenin resmi kayıtlara dayandığını ve hafife alınmaması gerektiğini belirterek, kamuoyunu bilgilendirdi.

Yorumlar

ergo

size bir matemetik sorusu Ergün Göknel 5 yıl hapiste yatmış olduğuna göre Eko kaç sene hapis yatmalı?
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?
Gündem

Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep..
