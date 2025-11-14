Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam'da kiralamada patlama yaşandı: Arka arkaya kriz patladı

Vietnam’ın Mekong Deltası’nın bazı bölgelerinde kısmi su baskınları devam ediyor. Son yılların en yoğun yağış ve tayfun dönemlerinden birini yaşayan bölgede devam ederken Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, estetik cerrahi için ameliyathane kiralanmasını veya kayıtlı olmayan uygulayıcıların kullanılmasını kesinlikle yasaklıyor ve ağır şekilde cezalandırıyor.

Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım öğleden sonra Ho Chi Minh Şehri ekonomik ve sosyal basın toplantısında kozmetik tıbbi muayene ve tedaviyle ilgili faaliyetler hakkında geri bildirimde bulundu.

Ho Chi Minh Kent Sağlık Bakanlığı verilerine göre, estetik uzmanlık alanındaki tıbbi muayene ve tedavi faaliyetleri iki ana türe ayrılmaktadır: estetik klinikleri ve estetik hastaneleri (veya estetik uzmanlıkları olan genel hastaneler).

Kozmetik klinikler için, birimin Sağlık Bakanlığı'ndan faaliyet ruhsatı alması ve değerlendirilen tesis ve tıbbi ekipman koşullarına kesinlikle uyması gerekir.

Tıbbi muayene ve tedavide doğrudan görev alan tüm tıbbi personelin, uygun uzmanlık kapsamına sahip bir uygulama sertifikasına sahip olması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olması ve yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan listede yer alan özel teknikleri uygulayabilmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla personel, tesis ve tıbbi ekipman şartlarının sağlanması suretiyle değerlendirmeye tabi tutularak faaliyet ruhsatı verilen kozmetik ihtisas hastaneleri veya kozmetik ihtisas bölümü bulunan genel hastaneler için, uygulama şartlarında (tesis ve personel gibi) değişiklik olması halinde birimin yönetim kuruluşuna yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

Tüm uygulayıcıların ve tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin muayenehanelerini muayenehane yönetim yazılımına kaydetmeleri zorunludur.

Mesleki faaliyet belgesi olmadan meslek icra eden, işyeri açma ruhsatı olmadan işletme yapan veya mesleklerini yönetim yazılımına kaydettirmeyen kişiler mevcut düzenlemeleri ihlal etmektedir.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin uygulama koşullarını denetlemek ve gözden geçirmek amacıyla ilgili kurumlarla düzenli olarak koordinasyon sağlamaktadır.

Denetimler planlı veya anlık olarak ya da basın ve kamuoyundan gelen haberlere dayanarak gerçekleştirilir. İhlaller tespit edildiğinde, Sağlık Bakanlığı bunları yasalara uygun şekilde ele alır.

Ciddi ihlallerde, düzeltme tamamlanana ve güvenlik koşulları yeniden değerlendirilene kadar tesis tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden askıya alınacak ve ardından tekrar faaliyete geçmesine izin verilecektir.

Hastane yöneticileri ve estetik kliniklerde teknik uzmanlıktan sorumlu hekimler, bağlı bulundukları birimlerin tüm tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden hukuken sorumludurlar.

İhlaller (ameliyathane kiralanması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olmayan hekim çalıştırılması gibi) mevzuata uygun olarak titizlikle ele alınacaktır.