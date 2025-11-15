Apple Store yenilendi: Liquid Glass ile daha akıcı deneyim

Apple, iOS 26’nın yayınlanmasının üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen yerleşik uygulamalarını yeni Liquid Glass tasarım diliyle güncellemeye devam ediyor. Bu yeniliklerden son payını alan uygulama ise Apple Store oldu. Uygulama, tamamen yenilenen arayüzü ve taze bir ikonla kullanıcılara sunuluyor.

KAYDIRILABİLİR YENİ MENÜ ÇUBUĞU

Apple Store uygulamasındaki en büyük yenilik, kullanıcıların daha akışkan bir navigasyon deneyimi yaşamasını sağlayan Liquid Glass menü çubuğu. Artık sekmeler arasında daha sezgisel bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

UYGULAMADA YER ALAN ANA SEKMELER:

Sizin İçin

Ürünler

Daha Fazlası

Çanta

Arama

SEKMELERDE NELER SUNULUYOR?

Sizin İçin: Kişiselleştirilmiş Öneriler

Bu sekme, takas tekliflerini, AppleCare önerilerini, Today at Apple oturumlarını ve Apple ürünleriyle ilgili kişisel içerikleri ön plana çıkarıyor.

ÜRÜNLER: YENİ DONANIMLARA HIZLI ERİŞİM

Apple’ın en güncel donanımlarına ve özel olarak ayrılmış tatil sezonu önerilerine buradan ulaşılabiliyor.

DAHA FAZLASI: İPUÇLARI VE SERVİSLER

Yeni “Go Further” sekmesi, Today at Apple oturumlarını, ipuçlarını ve Apple ekosistemine dair önerilen servisleri bir araya getiriyor.

ÇANTA: SATIN ALMA HAZIRLIKLARI

Satın almayı planladığınız ürünleri görüntülemek için Çanta sekmesi kullanılabiliyor.

APPLE MAĞAZALARI TATİL SEZONUNA HAZIR

Bazı raporlar Apple’ın bu hafta yeni ürünler tanıtacağını öne sürse de şirket, ağırlığı fiziksel ve çevrimiçi mağazalarını tatil sezonu için hazırlamaya vermiş durumda.

Apple’ın çevrimiçi mağazasında, aile ve arkadaşlara hediye edilebilecek özel ürün listeleri sunuluyor. Şirket doğrudan fiyat indirimleri yapmasa da takas ve eğitim programlarıyla avantaj sağlıyor. Ayrıca ürünlere gravür ekleme gibi kişiselleştirme özellikleri de öne çıkarılıyor.

GÜNCELLENMESİ BEKLENEN ÜRÜNLER HÂLÂ SIRADA

Hediye listelerinde yeni iPhone modelleri ve aksesuarlarla birlikte, bu yıl güncelleme almayan bazı ürünler de bulunuyor:

HomePod mini

Apple TV 4K

AirTag

Bu cihazların 2025’te yenilenip yenilenmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak çeşitli raporlar, Apple’ın yakın vadede bu ürünler için güncellemeler üzerinde çalıştığını gösteriyor.