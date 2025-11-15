  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!
Teknoloji Apple Store yenilendi: Liquid Glass ile daha akıcı deneyim
Teknoloji

Apple Store yenilendi: Liquid Glass ile daha akıcı deneyim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple Store yenilendi: Liquid Glass ile daha akıcı deneyim

Apple, iOS 26 sonrasında uygulamalarını yeni Liquid Glass tasarımına uyarlamayı sürdürüyor. En son yenilenen Apple Store uygulaması, tamamen elden geçirilen arayüzü ve kaydırılabilir menü çubuğuyla daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Apple, iOS 26’nın yayınlanmasının üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen yerleşik uygulamalarını yeni Liquid Glass tasarım diliyle güncellemeye devam ediyor. Bu yeniliklerden son payını alan uygulama ise Apple Store oldu. Uygulama, tamamen yenilenen arayüzü ve taze bir ikonla kullanıcılara sunuluyor.

KAYDIRILABİLİR YENİ MENÜ ÇUBUĞU

Apple Store uygulamasındaki en büyük yenilik, kullanıcıların daha akışkan bir navigasyon deneyimi yaşamasını sağlayan Liquid Glass menü çubuğu. Artık sekmeler arasında daha sezgisel bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

UYGULAMADA YER ALAN ANA SEKMELER:

Sizin İçin

Ürünler

Daha Fazlası

Çanta

Arama

SEKMELERDE NELER SUNULUYOR?

Sizin İçin: Kişiselleştirilmiş Öneriler

Bu sekme, takas tekliflerini, AppleCare önerilerini, Today at Apple oturumlarını ve Apple ürünleriyle ilgili kişisel içerikleri ön plana çıkarıyor.

ÜRÜNLER: YENİ DONANIMLARA HIZLI ERİŞİM

Apple’ın en güncel donanımlarına ve özel olarak ayrılmış tatil sezonu önerilerine buradan ulaşılabiliyor.

DAHA FAZLASI: İPUÇLARI VE SERVİSLER

Yeni “Go Further” sekmesi, Today at Apple oturumlarını, ipuçlarını ve Apple ekosistemine dair önerilen servisleri bir araya getiriyor.

Apple’ın büyük hamlesi şaşırttı! Siri artık Google’ın yapay zekâsıyla güçleniyor!
Apple’ın büyük hamlesi şaşırttı! Siri artık Google’ın yapay zekâsıyla güçleniyor!

Teknoloji

Apple’ın büyük hamlesi şaşırttı! Siri artık Google’ın yapay zekâsıyla güçleniyor!

Kontrol bileğinizde: Volkswagen artık Apple Watch ile yönetiliyor
Kontrol bileğinizde: Volkswagen artık Apple Watch ile yönetiliyor

Teknoloji

Kontrol bileğinizde: Volkswagen artık Apple Watch ile yönetiliyor

ÇANTA: SATIN ALMA HAZIRLIKLARI

Satın almayı planladığınız ürünleri görüntülemek için Çanta sekmesi kullanılabiliyor.

APPLE MAĞAZALARI TATİL SEZONUNA HAZIR

Bazı raporlar Apple’ın bu hafta yeni ürünler tanıtacağını öne sürse de şirket, ağırlığı fiziksel ve çevrimiçi mağazalarını tatil sezonu için hazırlamaya vermiş durumda.

Apple’ın çevrimiçi mağazasında, aile ve arkadaşlara hediye edilebilecek özel ürün listeleri sunuluyor. Şirket doğrudan fiyat indirimleri yapmasa da takas ve eğitim programlarıyla avantaj sağlıyor. Ayrıca ürünlere gravür ekleme gibi kişiselleştirme özellikleri de öne çıkarılıyor.

GÜNCELLENMESİ BEKLENEN ÜRÜNLER HÂLÂ SIRADA

Hediye listelerinde yeni iPhone modelleri ve aksesuarlarla birlikte, bu yıl güncelleme almayan bazı ürünler de bulunuyor:

HomePod mini

Apple TV 4K

AirTag

Bu cihazların 2025’te yenilenip yenilenmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak çeşitli raporlar, Apple’ın yakın vadede bu ürünler için güncellemeler üzerinde çalıştığını gösteriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23