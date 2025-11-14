BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor
Birleşmiş Milletler, İsrail'in ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım için malzemesinin Gazze'ye giriş talebini reddettiğini duyurdu! İsrail ile İşgal altındaki Batı Şeria'da olan Filistinlilerle gerilim tırmanıyor, İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.
"İsrail yardım girişini halen kolaylaştırmadı"
Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.