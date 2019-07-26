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Kapalıçarşı'da altın

26 Temmuz 2019 Cuma 17:12
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,20260,40 257,50257,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.697,00 1.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 235,00 239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.675,00 1.695,00 1.658,00 1.678,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 829,00 839,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00

 415,00 420,00

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:12
  1. Kapalıçarşı'da altın

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