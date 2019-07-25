Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın25 Temmuz 2019 Perşembe 17:13
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|262,00
|262,20
|260,20
|260,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.727,00
|1.748,00
|1.715,00
|1.736,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|239,00
|244,00
|237,00
|241,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.687,00
|1.707,00
|1.675,00
|1.695,00
|Yarım Ziynet
|844,00
|854,00
|838,00
|848,00
|Çeyrek Ziynet
|422,00
|427,00
|419,00
|424,00
YORUM YAZ