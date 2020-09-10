Kapalıçarşı'da altın
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 468,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 468,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,70
|468,90
|468,70
|468,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.090,00
|3.111,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,60
|431,60
|427,60
|431,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|3.020,00
|3.040,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.510,00
|1.520,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|755,00
|760,00