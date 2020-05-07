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Aktüel

Kapalıçarşı ziyarete açılıyor

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kapalıçarşı, yeniden ziyarete açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:18:30 -
Kapalıçarşı ziyarete açılıyor

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kapalıçarşı, yeniden ziyarete açılıyor.


Turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşı, 23 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmıştı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, çarşının yeniden ziyarete açılmasına karar verildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla korona virüse karşı aldıkları önlemleri anlatarak, tarihi çarşının açılış sürecini açıklayacak.

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