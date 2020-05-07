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Aktüel

Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın basın toplantısı düzenleyerek, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:12:56 -
Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın çarşının ne zaman açılacağına, bu dönemde yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kapalıçarşı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın Kalpakçılar'da düzenleyeceği basın toplantısında, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.

Basın toplantısı, koronavirüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.

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