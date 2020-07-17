Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum | Gram altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın, çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum haberin detayında yer alıyor. Gram altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın, çeyrek altın ne kadar? Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı altın fiyatlarını sizler için derledik. Ekonomistlere göre altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Dolayısıyla yatırımcılar altın almak için bir süre daha bekleyebilir. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Canlı altın döviz fiyatlarındaki son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen 17 Temmuz altın fiyatları...
17 Temmuz altn ifyatları oldukça yüksek. Altın fiyatları düne göre düşmüş olsa da cep yakmaya devam ediyor. Haziran ayında 350 lirayı gören gram altın, Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren 390 bandında ilerliyor. Bugünse, 396 liradan işlem görüyor.
Liste önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde sıralanmıştır.
GRAM ALTIN
- 396,87
- 397,00
22 AYAR BİLEZİK
- 363,20
- 364,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.580,10
- 2.603,30
YARIM ALTIN
- 1.290,10
- 1.306,60
ÇEYREK ALTIN
- 647,00
- 654,10
REŞAT ALTIN
- 2.612,57
- 2.636,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 360,34
- 374,27
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
Bugün ve önceki günün altın fiyatlarını kıyaslamak için aşağıda bulunan habere tıklayınız...