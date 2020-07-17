Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum | Gram altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın, çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum haberin detayında yer alıyor. Gram altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın, çeyrek altın ne kadar? Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı altın fiyatlarını sizler için derledik. Ekonomistlere göre altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Dolayısıyla yatırımcılar altın almak için bir süre daha bekleyebilir. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Canlı altın döviz fiyatlarındaki son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen 17 Temmuz altın fiyatları...