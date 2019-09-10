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Kapalı yöntem tümör ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Mersin’de uzun süredir böbreküstü bezi tümörü tedavisi gören 29 yaşındaki Hatice Gök, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

10 Eylül 2019 Salı 13:11
Kapalı yöntem tümör ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Mersin’de uzun süredir böbreküstü bezi tümörü tedavisi gören 29 yaşındaki Hatice Gök, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatı ile sağlığına kavuştu.


Geçtiğimiz günlerde tansiyon ölçümlerinde tümöre bağlı olarak 20’lerin üzerine çıkan hasta Hatica Gök’e kapalı yöntemle sağ böbrek üstü bezi çıkartma ameliyatı yapıldı. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde ilk kez yapılan bu operasyonu Genel Cerrah Prof. Dr. Ahmet Dağ başarılı bir şekilde yürüttü.


Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Dağ, “Hastamızın yaptığımız tansiyon ölçümlerinde 20’nin üzerine çıktığını gördük. Bunun üzerine kapalı yöntemle, tıp dilinde laparoskopik sağ böbreküstü bezi çıkarma ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatı dört küçük giriş deliğinden gerçekleştirdik. Hastanın tansiyonları daha ameliyat anında toplar damar klipslenir klipslenmez normale döndü. Hasta çok kısa sürede sağlığına kavuştu. Hastane olarak ilk kez böyle biroperasyonu yaptık. İlk operasyonumuzu başarılı bir şekilde yaparak hastamızı sağlığına kavuşturduğumuz için mutluyuz” dedi.


Hasta Hatica Gök ise “Uzun süredir tedavi görüyordum. Ortadoğu Hastanesi sayesinde böyle bir hastalığı yendim. Hastalığımın başından sonuna kadar benimle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür ediyorum. Operasyonumu başarılı bir şekilde yürüten Ahmet Dağ Hocamızın bu çabası, özverisi bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de kontrollerim devam edecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:11
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