Kapalı otoparklara alınıyor mu? Elektrikli araçlar kolay mı yanıyor?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir tırın taşıdığı elektrikli araçların aniden yanması, kaza ve yangın sonrası elektrikli araçlara müdahalelerin nasıl olması gerektiği sorusunu akıllara getirdi. Yüksek voltaj sebebiyle elektrikli araçlarda lastik değişiminin dahi tehlikeli olacağı uzmanlar tarafından belirtilirken, lityum-iyon bataryaların yangın sırasında geleneksel yöntemlerle söndürülmesi mümkün olmayabiliyor.

Ne kadar suyla söndüreceksiniz?

Öte yandan tamamı elektrik devreleri ve bataryayla donatılan elektrikli araçlarda kaza sonrasında sürücü ve yolcuları tahliye etmek için karoserin doğru bir biçimde kesilmesi gerekiyor. Dünyanın ve ülkemizin bu tür kaza ve yangınlara karşı hazırlıklı olmadığını hatırlatan Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “Elektrikli araçlarda yangın riski düşünüldüğü gibi konvansiyonel motorlu araçlara göre daha yüksek değil. Ancak kaza ve yangın anında doğru müdahale için hazırlıklı olmalıyız, kullanıcı deneyimi yeterli boyuta ulaşmadı.

Örneğin benzinli bir aracı söndürmek için ortalama 10 ton suya ihtiyaç duyulurken elektrikli araçlarda 25 ton su yetmeyebiliyor. Özel solüsyonlar ve özel kılıflara ihtiyaç duyuluyor. İtfaiye dışında oto servisleri, lastik servisleri ve hatta araç sahiplerinin elektrikli araç dünyasını iyi tanıması gerekiyor.” dedi.

Yangında daha az mı güvenli?

Elektrikli araçların kazalarda daha az güvenli olduğu ve yangın riskinin yüksek olduğu düşüncesi doğru değil. Önemli olan kaza sonrası müdahale.Lityum-iyon pillerin zaman zaman aşırı ısınabildiğini ve içeriği sebebiyle yangınla ortaya çıkan gazların etkisiyle suyla söndürmenin zorlayıcı olduğunu belirten Aşçı, “ Bazı Avrupa ülkelerinde yeterli önlemler alınamadığı için elektriklilerin feribotlara ve kapalı otoparklara girişlerine izin verilmiyor. Premium araçlarda kullanılan sensörler ve devre kapama sistemleri araçları çok daha güvenli hale getirdiği için şu anda elektrikli araç dünyasında bu tür riskler, premium modellerde çok daha az.” şeklinde konuştu.

Elektrik çarpar mı?

Aşçı, “Bir lastik değişiminde bijonların sökülmesi esnasında eğer araçta bir elektrik kaçağı varsa, ciddi elektrik çarpmaları ortaya çıkabiliyor, dünyada örnekleri mevcut. Bu araçlar için özel olarak tasarlanan, elektriği iletmeyen ekipmanlar kullanılması gerekiyor. Diğer taraftan ciddi bir kazada yolcuların tahliyesi için karoserin kesilmesi gerektiğinde, hangi aracın hangi noktadan kesileceği konusunda ciddi eğitimlere ihtiyaç var. Euro NCAP’in Euro Rescue adlı uygulamasında her elektrikli araç için bu veriler paylaşılıyor. Türkiye’deki elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor.” açıklamasını yaptı.

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