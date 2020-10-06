Kapalı Maraş ve vana açıldı, Rumlardan çok KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı rahatsız oldu!
Türkiye karşıtı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacak olması ve su temininde yaşanan arızanın çözülmesiyle ilgili, "Seçim malzemesi yapılması son derece yanlış" dedi.
46 yıldır yaşam olmayan Kapalı Maraş için KKTC ve Türkiye düğmeye bastı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe günü Kapalı Maraş'ın halka açılacağını açıkladı.
Kapalı Maraş ve su krizi çözülünce Akıncı rahatsız oldu
Kapalı Maraş'ın yanı sıra KKTC'ye su taşınmasında yaşanan arıza da giderildi ve Kıbrıs'ta bundan böyle yaşanabilecek bir su krizinin önüne geçildi.
Yavru vatanda pazar günü yapılacak seçim öncesi yaşanan bu gelişmeler üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı.
Mustafa Akıncı'dan "Seçimlere müdahale" safsatası
Seçimlere müdahale edildiği safsatasında bulunan Akıncı, yaptığı açıklamada "Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır." dedi.
Yaptığı açıklamalarla Türkiye karşıtlığıyla bilinen Akıncı'nın atılan bu adımlar karşısında ciddi bir oranda oy kaybına uğrayabileceği öngörülüyor.
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