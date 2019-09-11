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Kapadokya’dan kış görüntüleri Kapadokya’da kış nasıl geçer? Kapadokya’da kışın görülmesi gereken yerler

Yaklaşan kış mevsimiyle beraber soğuk havaları sevenler ve kar görüntüleri bekleyenler için kaçırılmaması gereken bir mekan söylüyoruz: Kapadokya

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:55
Kapadokya’dan kış görüntüleri Kapadokya’da kış nasıl geçer? Kapadokya’da kışın görülmesi gereken yerler

Yaz aylarında ve şimdilerde rengarenk balon görüntüleriyle bir görsel şölen sunan Kapadokya kışın da kartpostallık manzaralara imza atıyor.

UNESCO Dünya mirasında yer alan Kapadokya dört mevsimturistlere hizmet ediyor. Peribacaları ve yeraltı şehirleriyle hem yöresel hem de tarihi dokusu ile görülesi bir yer.

Bölgeye gelen turistler daha çok Zelve, Paşabağları, Zemi, Güvercinlik vadileri, Göreme Açık Hava Müzesi ile bölgedeki kiliseleri ve yer altı şehirlerini ziyaret ediyor.

Tarihi yapıya sahip otelleriyle fantastik bir tatil sizi bekliyor.

Bölgede gerçekleştirilen pek çok aktivitelerden biri olan at turları Kapadokya’da kışın yapılacak en güzel faaliyetlerden. Vadileri at üstünde gezmek eşsiz anlar yaşatacak sizlere.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:55
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