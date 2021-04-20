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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:02:00 -
Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmekte.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyece.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 20.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.05.2021
Sınav Tarihi : 06.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.05.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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