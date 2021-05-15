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Eğitim Kapadokya Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Kapadokya Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kapadokya Üniversitesi taban puanı 2021, Kapadokya Üniversitesi başarı sıralaması ve Kapadokya Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 22:08:00 -
Kapadokya Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 Kapadokya Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kapadokya Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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