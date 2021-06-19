Kapadokya koruma altına alındı!

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'nın doğal yapısının korunması amacı ile önemli bir adım atıldı. Göreme, Peri Bacaları ile dünyanın ilgisini çeken Kapadokya'nın doğal yapısını bozan ya da doğa ile ilgili suçları işleyenlere büyük para cezaları getirildi.

Derme-çatma, izinsiz yapıları önleyecek kanun çıktı

Daha önce gördüğümüzde rahatsızlık duyulan, derme-çatma ve izinsiz yapılan inşaatlar, kaçak kazılar, doğal malzemeye uyumsuz ekler gibi manzaraların görüntüsü artık yaşanmayacak.

Yasayı çiğneyene ağır para cezaları getirildi

Turizm merkezi Kapadokya'da bölgenin yapısını bozan veya Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu ihlal edenlere 500 lira ile 200 bin lira arasında değişen miktarlarda ceza uygulanacak.

Kapadokya'ya özel karar yayınlandı

Kapadokya Alan Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmeliği" ile bölgede ceza uygulanacak fiiller ile ceza miktarları belirlendi.

Yapayı bozanlara: 500 lira ile 200 bin lira arasında ceza

Yönetmeliğe göre, Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller için 50 bin ile 200 bin lira ceza ödenecek.

Tedbirlere aykırı fiiller için ceza: 500 lira ile 5 bin lira arasında

Aynı hükme göre alanın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller için ise 500 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.​​​​​​​

Orman, çevre, kara avcılığı ve su ürünleri ile ilgili idari para cezaları iki misli artırıldı

Orman, Çevre, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında yasaklanan fiillerin Kapadokya alanı sınırları içerisinde işlenmesi halinde bu kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılacak. Bir fiil ile birden fazla aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır idari para cezası uygulanacak.