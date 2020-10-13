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Ekonomi Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam
Ekonomi

Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:22:31 -
Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.

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