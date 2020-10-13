  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kanuni için heyecanlandıran açıklama! "Karadeniz'e dümen kıracak"
Ekonomi

Kanuni için heyecanlandıran açıklama! "Karadeniz'e dümen kıracak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:50:00 -
Kanuni için heyecanlandıran açıklama! "Karadeniz'e dümen kıracak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

"Kanuni, Yavuz'u selamladı"

Bakan Dönmez "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi." dedi.

"Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak"

Dönmez, "Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
ABD'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e yeniden hareket etmesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay