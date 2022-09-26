Kantinlerde okul gıdası onayı ve logosu zorunluluğu

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacıyla okul kantinlerinde satılan ambalajlı ürünlere okul gıdası onayı ve logosu zorunluluğu getirilmişti. Ancak o uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bir yıl daha ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle 2 Ocak 2019’da okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satılması amacıyla, 'okul gıdası logosu işbirliği protokolü' imzalanmıştı. 16 Eylül 2019’da da uygulamaya konması kararlaştırılmıştı. Ancak proje, firmaların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için önce 7 Eylül 2020’ye, ardından da koronavirüs nedeniyle 6 Eylül 2021’e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl okulların açılmasıyla uygulanmaya konuldu ancak birçok okul logosuz ürün satmaya devam etti. Bu yıl ise okulların açılmasına iki gün kala Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, uygulama 11 Eylül 2023'e ertelendi. Ertelenen düzenlemede hazır ambalajlı gıdalar için bakanlıktan okul gıdası onayı alınmasının zorunluluğu, okuldaki ürünlere özel logo konması yer alıyordu. Bakanlıktan onay almayan gıda ürünlerine okul gıdası logosunun kullanılamaması hedefleniyordu.