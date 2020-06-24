  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Kansızlık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Kansızlığa iyi gelen besinler...

Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde rastlanan kansızlık, genel olarak hemoglobin seviyesinin normalin altında seyretmesiyle birlikte oluşuyor. Peki kansızlığın belirtileri neler? Hangi besinler kansızlığa iyi geliyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-24 05:08:00 -
Kansızlık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Kansızlığa iyi gelen besinler...

Genel olarak hemoglobin seviyesinin normalin altında seyretmesiyle birlikte oluşan kansızlık, günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Her yaşta kişilerin karşılaşabildiği kansızlık, demir minerali ve vitamin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Ancak uzmanlar, sağlıklı beslenme durumunda kansızlığın önüne geçmenin mümkün olduğunu söylemektedir. Peki kansızlığın belirtileri nelerdir? Kansızlığa neler iyi gelir? İşte detaylar...

Kansızlığın belirtileri

- Dudakların çatlaması
- Ağız kenarlarında oluşan yaralar
- Tırnak kırılması
- Saç dökülmesi
- Ayak ve ellerin sürekli titremesi
- Şiddetli baş ağrısı
- Sürekli yorgunluk

Kansızlığa birebir gelen besinler

- Kuru fasulye
- Mercimek
- Nohut
- Barbunya
- Maydonoz
- Nane
- Roka
- Ispanak
- Brokoli
- Kuru üzüm
- Kuru incir
- Hurma
- Fındık
- Ceviz
- Badem
- Portakal
- Kavun
- Çilek
- Dut
- Muz
- Kırmızı et
- Tavuk
- Yumurta
- Yoğurt

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı