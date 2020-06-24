Kansızlık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Kansızlığa iyi gelen besinler...
Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde rastlanan kansızlık, genel olarak hemoglobin seviyesinin normalin altında seyretmesiyle birlikte oluşuyor. Peki kansızlığın belirtileri neler? Hangi besinler kansızlığa iyi geliyor? İşte detaylar...
Genel olarak hemoglobin seviyesinin normalin altında seyretmesiyle birlikte oluşan kansızlık, günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Her yaşta kişilerin karşılaşabildiği kansızlık, demir minerali ve vitamin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Ancak uzmanlar, sağlıklı beslenme durumunda kansızlığın önüne geçmenin mümkün olduğunu söylemektedir. Peki kansızlığın belirtileri nelerdir? Kansızlığa neler iyi gelir? İşte detaylar...
Kansızlığın belirtileri
- Dudakların çatlaması
- Ağız kenarlarında oluşan yaralar
- Tırnak kırılması
- Saç dökülmesi
- Ayak ve ellerin sürekli titremesi
- Şiddetli baş ağrısı
- Sürekli yorgunluk
Kansızlığa birebir gelen besinler
- Kuru fasulye
- Mercimek
- Nohut
- Barbunya
- Maydonoz
- Nane
- Roka
- Ispanak
- Brokoli
- Kuru üzüm
- Kuru incir
- Hurma
- Fındık
- Ceviz
- Badem
- Portakal
- Kavun
- Çilek
- Dut
- Muz
- Kırmızı et
- Tavuk
- Yumurta
- Yoğurt